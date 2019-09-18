Екатеринбург, , 08:17 — REGNUM В свердловском гарнизоне полиции за период отсутствия постоянного руководителя ослабла дисциплина. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов, когда представлял нового руководителя главка МВД.

Он отметил, что кадровые вопросы не решались своевременно. Как итог — несколько сотрудников полиции оказались привлечены к уголовной ответственности. Эти недостатки сказались и на криминогенной обстановке. За январь-август преступность выросла на 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года глава свердловского управления МВД Михаил Бородин был назначен на пост руководителя воронежского главка полиции. Его преемника нашли в сентябре 2019-го. Примечательно, что Александр Мешков родом из Воронежа.

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