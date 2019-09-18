Москва, , 08:14 — REGNUM Более 80% жителей России хотя бы раз в жизни наблюдали отсутствие эффекта после применения тех или иных лекарств, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией ResearchMe.

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«81% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с неэффективностью лекарств, — говорится в материалах опроса. — Из них более половины (57%) попадали в такую ситуацию не единожды».

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Чаще других подобная проблема возникала у молодых людей в возрасте 18−34 лет. Иммунологи напомнили, что не существует препаратов, которые бы действовали на всех одинаково эффективно, поскольку у каждого человека своя биохимические индивидуальность, передает ТАСС.

Опрос, в котором приняли участие 7 168 респондентов, был проведен в августе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному в рамках проекта «Здоровье Mail.ru», большинство жителей России (57%) в случае болезни сами себе подбирают лекарства, не обращаясь к врачам. Обращаются к врачам только при странных симптомах или тяжелом состоянии 74% опрошенных, при плохом самочувствии — 28%, еще 19% избегают врачей. Лечение, назначенное врачом, дополняют народными средствами 9% граждан.

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