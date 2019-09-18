Ташкент, , 08:09 — REGNUM Информация об отправке курсантов Таможенного института в Ташкенте на сбор хлопка не соответствует действительности, сообщает издание UzDaily со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ведомстве уточнили, что ранее в социальных сетях распространилась информация о якобы взятии расписки с курсантов института о добровольном участии в сборе хлопка.

В комитете добавили, что в настоящее время учебный процесс продолжается без перерыва и в соответствии с утвержденным планом и календарным учебным графиком.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября правительство Узбекистана установило цены за сбор урожая хлопка. Стоимость одной тонны хлопка-сырца, собранного машиной составляет 600 тыс. сумов ($64), стоимость 1 кг, собранного ручным способом — 800 сумов ($85).

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