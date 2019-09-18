Богота, , 08:10 — REGNUM В Колумбии действие лицензий водителей, которые предоставляют услуги через приложения для поездок, может быть приостановлено на три года, но не на 25 лет. Такое решение вынес Конституционный суд Колумбии во вторник, 17 сентября, передает 18 сентября агентство Reuters.

Использование таких приложений, как Uber (мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды), широко распространено в Колумбии, но незаконно, так как позволяет заниматься извозом клиентов частным лицам без соответствующей лицензии.

В прошлом месяце в Колумбии на американскую компанию Uber, деятельность которой никак не регламентирована в стране, был наложен штраф более, чем на $ 629 000.

25-летний запрет на вождение применяется только к водителям, которые были признаны судом находящимися под воздействием наркотиков или алкоголя, сообщила журналистам председатель суда Глория Ортис.

«Закон, который определил меру наказания сроком на 25 лет (приостановление или отмену действия лицензии)… применяется в случаях… вождения в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием психотропных веществ», — сказал Ортис.

Представитель компании Uber отказался от комментариев.