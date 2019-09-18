Москва, , 07:39 — REGNUM В Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) Москвы в сентябре загружены данные обо всех детских прививках за последние 18 лет, сообщает 18 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Вакцинация ребёнка

«Сегодня в базе находятся данные прививочных карт более 1,9 миллиона москвичей в возрасте до 18 лет», — заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Родители смогут получить онлайн-доступ к данным своего ребёнка, в том числе отслеживать, сделали ему прививку или нет. В дальнейшем планируется также рассылать смс-оповещения о несделанных прививках. Также станут известны препараты, которые использовали при вакцинации.

Отмечается, что оригиналы карт хранятся в поликлиниках и медицинских кабинетах школ.