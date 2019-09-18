Киев, , 07:31 — REGNUM С 2008 года количество женщины в рядах ВСУ выросло в 15 раз, сообщили 17 сентября в пресс-службе министерства обороны Украины.

«Сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 — старшие офицеры. Для сравнения: в прошлом году в армии проходили службу 24 897, в 2017-м — более 23 тыс. женщин», — сказано в сообщении

В ведомстве отметили, что в 2008 году в рядах ВСУ служили 1,8 тыс. женщин. Участницами гражданской войны в Донбассе признаны 9916 женщин.

Напомним, ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что 370 тыс. человек являются официально зарегистрированными участниками гражданской войны в Донбассе.

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