Киев, 18 сентября 2019, 07:31 — REGNUM С 2008 года количество женщины в рядах ВСУ выросло в 15 раз, сообщили 17 сентября в пресс-службе министерства обороны Украины.
В ведомстве отметили, что в 2008 году в рядах ВСУ служили 1,8 тыс. женщин. Участницами гражданской войны в Донбассе признаны 9916 женщин.
Напомним, ранее в министерстве обороны Украины сообщили, что 370 тыс. человек являются официально зарегистрированными участниками гражданской войны в Донбассе.
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