Москва, , 07:24 — REGNUM В Москве заработала горячая линия по вопросам включения отопления, сообщает 18 сентября официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Опубликован номер, по которому принимаются звонки: +7 (800) 100-23-29 .

Специалисты московского контакт-центра рассказывают жителям города о начале отопительного сезона. В случае возникновения проблем, к примеру, недостаточно прогретых батарей, москвичи могут оставить заявку.

Горожане могут получить информацию о начале отопительного сезона и оставить заявку. Кроме того, это можно сделать через электронное приложение «Госуслуги Москвы».