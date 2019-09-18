Киев, 18 сентября 2019, 07:18 — REGNUM На Украине почти 370 тыс. человек являются официально признанными участниками гражданской войны в Донбассе. Об этом заявили в министерстве по делам ветеранов Украины, сообщило 18 сентября информационное агентство Укринформ.
Отмечается, что из них почти 11 тыс. человек являются инвалидами. В министерстве отметили, что людей, получивших увечье, стало заметно больше. Год назад было зарегистрировано около 3 тыс. инвалидов-участников гражданской войны.
Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет войны в Донбассе украинские полицейские нашли 1787 останков боевиков украинских формирований. Из них удалось идентифицировать лишь 500.
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