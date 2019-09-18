Благовещенск, , 03:46 — REGNUM Чигиринский сельсовет Благовещенского района Приамурья разместил на электронной площадке лот на поставку легкового автомобиля для нужд администрации сельсовета стоимостью 1,959 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Приамурья Василий Орлов напомнил чиновникам об экономии бюджетных средств, а также и то, что все дорогостоящие покупки должны согласовываться с правительством области.

Василий Орлов «Считайте, что этот аукцион не согласован. Для работы в районе есть масса других моделей более бюджетных автомобилей».

Глава Благовещенского района заверил, что для Чигиринского сельсовета будет приобретён автомобиль УАЗ «Патриот».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация города Лысково в Нижегородской области при значительном дефиците городского бюджета приобретает для своих нужд автомобиль стоимостью 1,05 млн рублей.