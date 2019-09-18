Томск, , 03:40 — REGNUM Акция «Защити себя от гриппа», стартовавшая в сентябре, продолжается в Томске. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, за первые дни акции прививку от гриппа сделали более 500 томичей.

Сегодня, 18 сентября, мобильный медпункт развернётся у торгового центра «Манеж» на ул. Беринга. Желающие могут поставить здесь прививку от гриппа. Также в городе до конца сентября будет работать медицинский автобус.

В мобильном комплексе прививки ставятся взрослым после осмотра врачом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области круглосуточно работает горячая линия «Осторожно: грипп!».

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