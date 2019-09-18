Красноярск, 18 сентября 2019, 03:04 — REGNUM Депутаты городского совета Красноярска 17 сентября единогласно проголосовали за увековечение памяти почётного гражданина города Павла Федирко. Как сообщили ИА REGNUM в горсовете, в его честь назовут Октябрьский мост.
Уточняется, что с такой инициативой выступила региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
Напомним, почётный гражданин Красноярска и Красноярского края Павел Федирко скончался 9 августа 2019 года на 87-м году жизни.