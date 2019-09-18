Владивосток, , 03:19 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал распоряжение, которое прямо запрещает иностранцам работать в сфере транспорта на основании патента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.

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Как сообщало ИА REGNUM, максимальная стоимость миграционных патентов, дающих право заниматься каким-либо видом деятельности в России приходится на регионы Дальнего Востока и северных территорий.