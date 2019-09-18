Санкт-Петербург, 18 сентября 2019, 02:42 — REGNUM Фёдор Бондарчук заплатил 350 тысяч рублей за аренду зала в Юсуповском дворце (Санкт-Петербург), сообщает Телепрограмма.
«Любопытно, что аренда одного из роскошных залов там обходится в 300 тысяч рублей. А самых больших еще на 50 тысяч дороже», — сообщает издание.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Санкт-Петербурге Бондарчук сыграл свадьбу с актрисой Паулиной Андреевой.
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