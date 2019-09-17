Севастополь, , 23:14 — REGNUM Новый корпус школы открылся в бухте Казачьей города Севастополя. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба городского правительства.

Учебное заведение стало первой школой, открытой в Севастополе за последние 25 лет. Теперь образовательный центр «Бухта Казачья» (таково официальное полное название школы) будет дополнять уже работающее здание школы, рассчитанное на 600 мест.

Новый корпус рассчитан на 400 учеников, его введение в эксплуатацию позволит трём параллелям учеников, которые раньше учились в две смены, заниматься в одну.

Новый корпус оснащён лингафонным кабинетом, игровыми классами, кабинетами для художественного воспитания, комнатами продленного дня и технического моделирования, спортивным залом, справочно-информационным центром с читальными залами, а также тиром, расположенным в подвале.

Напомним, новый корпус школы в бухте Казачья должен был принять учеников уже 1 сентября, но из-за срыва сроков окончания строительных работ, а затем сроков поставки мебели открытие было отложено на две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев взял ситуацию со школой под свой личный контроль и поручил применить санкции к поставщику мебели.

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