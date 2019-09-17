Йошкар-Ола, , 23:07 — REGNUM Проектно-сметную документацию по строительству выставочного комплекса в Йошкар-Оле откорректируют с целью дальнейшего возведения Дома дружбы народов. аукцион по выбору подрядчика выполнения работ объявило министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Марий Эл, документы опубликованы на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта указана в размере 3,393 млн рублей.

Здание планируется возводить на пересечении улицы Первомайской и Ленинского проспекта, где в настоящее время находится незавершенный объект на стадии фундамента, готовность которого составляет 9%.

Предыдущим проектом предусмотрено четырехэтажное здание со складскими помещениями, универсальным залом на 150 мест и малым конференц-залом на 50 мест, комнатами президиума, отдыха, буфетом, кабинетами и помещением для спецсвязи. Также отдельно указывалась отделка фасадов здания красным полнотелым керамическим кирпичем и белым мрамором с учетом сложившегося стиля окружающей застройки.

Корректировка проекта должна быть завершена до 18 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым глава Марий Эл Александр Евстифеев говорил, что под эгидой 100-летия республики планируется построить Дом дружбы народов. По мнению главы региона, такое решение позитивно воспримут все национальные группы, проживающие на территории республики.