Ульяновск, , 22:41 — REGNUM Комиссия по этике рекомендовала не увольнять советника губернатора Ульяновской области Светлану Опенышеву, которая ранее выложила в соцсети фотографию в «шоколадной ванне». Главе области Сергею Морозову советуют ограничиться выговором, заявил пресс-секретарь губернатора Тимофей Овчарук.

Однако глава региона до настоящего времени не ознакомился с рекомендацией комиссии, поскольку находился на совещании, сообщает РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, после публикации фотографии в соцетях, на которой Опёнышева принимает нафталановую ванну (ванны с продуктом на основе нефти) в санатории, и надпись к которой гласит: «Много шоколада не бывает», губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что нельзя так кичиться своим достатком. Он поручил провести служебную проверку, после чего планировал уволить Опенышеву.

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