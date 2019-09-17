Москва, , 21:17 — REGNUM Участники незаконных акций, задержанные за сопротивление или нападение на сотрудников полиции, получают обвинительные или оправдательные приговоры не из-за мифической «указки Кремля», а на основе доброкачественности доказательств их виновности или невиновности, пояснил 17 сентября известный адвокат Шота Горгадзе в своём Телеграм-канале.

После обращения к нему ряда СМИ, Горгадзе напомнил о ряде непреложных процессуальных правил, пренебрегать которыми суд просто не может.

В частности, это имеет прямое отношение к отказу приобщать к делу те или иные видеозаписи задержания недавно осужденного за нападение на полицейского Павла Устинова.

Адвокат напомнил, что суд имеет право приобщать к делу лишь те аудио‑ и видеоматериалы, которые получены законным путём и поэтому могут быть признаны достоверными.

Для представления судье любой видеозаписи «необходимо в суде представить сведения, каким образом это видео было получено (по адвокатскому запросу, по запросу журналистов и т.д.). В противном случае отсутствует необходимое процессуальное качество доказательства — его допустимость», — пояснил Шота Горгадзе.

При этом он напомнил о ряде случаев, когда защита умышленно нарушала эти процессуальные нормы для того чтобы потом раздувать в отечественных и зарубежных СМИ громкие политические скандалы и рассуждать о «кровавом режиме» и «несправедливости российских судов».

Кроме того, Горгадзе обратил внимание журналистов на тот факт, что далеко не все участники несанкционированных акций «протеста» были признаны виновными, несмотря на все утверждения о «мифическом указании Кремля сажать всех подряд».

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