Москва, , 21:18 — REGNUM Пистолет ТП-82 назвал «полезной вещью» робот «Федор» (Skybot-850), совершивший недавно полёт на международную космическую станцию. Заявление опубликовано 17 сентября от имени робота на его странице в Twitter.

В социальной сети размещена фотография пистолета ТП-82 с патронами и комментарием о том, что охотничий неавтоматический трехствольный пистолет был разработан на Тульском оружейном заводе.

Также в комментарии уточняется, что ТП-82 прежде входил в состав комплекса СОНАЗ (стрелковое оружие носимого аварийного запаса) советских и российских космонавтов. Его брали с собой на орбиту космонавты в период с 1986 года по 2006 год. С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.

В настоящее время в носимый аварийный запас космонавта входит необходимый для выживания набор инструментов, продукты питания, лекарства и прочее, что может пригодиться космонавту в случае посадки в труднопроходимом месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что командир отряда космонавтов Олег Кононенко поддержал идею о возвращении оружия в экипировку космонавтов.

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