Архангельск, , 21:02 — REGNUM На Соловецком архипелаге завершается процесс реконструкции взлетно-посадочной полосы. Местный аэропорт сможет возобновить регулярный прием судов уже в ноябре. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на министра транспорта Архангельской области сообщили в региональном правительстве.

Напомним, согласно планам реконструкции воздушной гавани архипелага, длина взлетно-посадочной полосы увеличится с 1,5 до 2 километров. Кроме того, на Соловках планируется новое здание пассажирского терминала. Стоимость работ оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Архангельской области Игорь Орлов ранее заявил, что Соловки не должны быть местом развития массового туризма и призвал путешественников, ищущих праздного удовольствия, воздержаться от посещения архипелага.

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