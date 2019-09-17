Санкт-Петербург, , 20:44 — REGNUM В Петербурге несколько молодых людей, приехавших из другого региона, в ночь на 17 сентября напали на гражданина Узбекистана, которому нанесли несколько ножевых ранений. Подозреваемые задержаны. Как считает следствие, они совершили покушение на убийство по национальным мотивам.

Нападение на иностранца произошло на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга. В нем участвовали двое лиц, вооруженных газовым баллончиком и ножом. Потерпевший находится в больнице.

«Задержаны двое жителей другого субъекта РФ, придерживающиеся националистических взглядов. Проводятся мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении подозреваемыми других аналогичных преступлений», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения и предъявят обвинение. По данным СМИ, они приехали в Петербург из Москвы и ранее уже были замечены в проявлениях экстремизма.