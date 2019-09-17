Липецк, , 20:33 — REGNUM В Правобережном районном суде города Липецка 15 сентября состоялось открытое судебное заседание по иску депутата Госдумы Александра Шерина к ООО «Специализированный застройщик «Строймастер». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Александр Шерин хочет защитить от липецких строителей честь, достоинство и деловую репутацию, а также получить от них компенсацию морального вреда. Иск депутат подал в ответ на исковое заявление самих строителей. На двух интернет-порталах были размещены высказывания Шерина о действиях застройщика, которые «Строймастер» через суд пытается признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию.

Также Шерин хотел получить от компании 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Однако на судебном заседании его представитель уточнил, что сумма претензий депутата составляет один миллион рублей. В рассмотрении дела был объявлен перерыв до 26 августа.

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