Москва, , 20:23 — REGNUM Тверской суд Москвы приговорил актера Павла Устинова к 3 годам и 6 месяцам содержания в колонии за причинение вреда здоровью сотруднику Росгвардии при задержании во время несогласованной акции в центре столицы 3 августа.

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Широкий общественный резонанс вызвало нежелание суда рассмотреть видеозапись конфликта Павла Устинова с представителями охраны порядка.

Судья не приобщил к материалам уголовного дела в отношении Павла Устинова видеозапись его задержания, поскольку она не соответствовала необходимым законным требованиям, разъясняет адвокат Шота Горгадзе.

«Причина, по которой суд отказался приобщать к материалам дела и просматривать видеозапись, может крыться не в нежелании суда, а в отсутствии процессуального основания для приобщения видеозаписи к материалам дела в качестве доказательства защиты. Звучит странно? Сейчас поясню. Дело в том, что судебный процесс строго регламентирован и подчинен нормам процессуального кодекса. Что говорит нам УПК РФ о доказательствах? Они должны четко соответствовать понятию допустимости», — говорит адвокат, уточняя, что это необходимое свойство доказательства, характеризующее его соответствие требованиям процессуального закона относительно источника, условий, способов получения и процессуального закрепления фактических данных о существенных обстоятельствах дела», — написал Шота Горгадзе в своем Телеграмм-канале.

Правила обнаружения, собирания и закрепления фактических данных о существенных обстоятельствах дела являют собой гарантии доброкачественности сведений, полученных соответствующим путем, подчеркивает Шота Горгадзе.

По его словам, «если процессуальные правила собирания доказательств нарушаются, то под угрозой оказывается полнота и достоверность доказательственного материала. Установление допустимости доказательств — необходимое условие их использования по делу».

«Эти правила обусловливают возможность или невозможность использования полученной информации в качестве доказательств. При том вне зависимости, как бы судья ни хотел просмотреть видеозапись или приобщить ее как доказательство, если нарушено правило допустимости доказательства и не указан источник получения доказательства (он должен быть получен законным путем), то суд не имеет права просматривать и приобщать видеозапись к материалам дела. Соответственно этот материал не может служить доказательством защиты», — поясняет Шота Горгадзе.

То есть, продолжает он, если запись была получена от определенного лица, телеканала или с камер видеонаблюдения, необходимо в суде представить сведения, каким образом это видео было получено (по адвокатскому запросу, по запросу журналистов и так далее). В противном случае отсутствует необходимое процессуальное качество доказательства — его допустимость.

«Если бы стояла задача сажать всех, кто принимал участие в несанкционированных акциях протеста, то как вы можете объяснить, что СК РФ пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и других? Уголовные дела в отношении указанных лиц прекращены.

«Значит, все же дело в доказательной базе, а не в мифическом указании Кремля сажать всех подряд? Есть над чем поразмыслить, не поддаваясь эмоциональному «Я/МЫ Павел Устинов», — заключает эксперт.

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