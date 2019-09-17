Москва, , 20:35 — REGNUM Приговор Павлу Устинову, проявившему агрессию в отношении сотрудника ОМОНа — урок для либералов, стремящихся устраивать провокации на незаконных митингах. Об этом заявил член Комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью для ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, на данный момент представители оппозиционной тусовки пытаются исказить картину происходящего, выставляя Устинова так называемой «сакральной жертвой». При этом те, кто выгораживают дебошира, не упоминают о его участии и несогласованной акции протеста, выкриках антиправительственных лозунгов и провокаций. Кроме того, он едва не покалечил сотрудника правопорядка.

Однако оппозиционерам, уверен Клинцевич, необходимо оправдать Устинова. Причем подобные методы либералами широко используются уже давно. Причем, по его словам, это проплаченная деятельность, и не факт, что Устинов «в доле».

Напомним, в понедельник, 16 сентября, столичный Тверской суд вынес приговор Павлу Устинову: активисту предстоит отсидеть 3,5 года за применение насилия к силовику на незаконном митинге в Москве 3 августа на Пушкинской площади. В приговоре сказано, что он оказывал сопротивление при задержании, после чего у одного из полицейских диагностировали вывих плеча.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Франц Клинцевич напомнил, что в странах Запада, на которые так любят ссылаться российские оппозиционеры, наказание в отношении тех, кто применяет насилие против силовиков, куда более суровое.

При этом важно понимать, что либеральные СМИ, активно тиражирующие новости о «нелегкой судьбе» Павла Устинова, как и их иностранные коллеги намеренно снижали значимость доводов обвинения. Молодого человека окрестили невинной жертвой, чтобы у читателей, в том числе российских, возникла неприязнь к власти и силовым структурам в стране. Таким образом, журналисты изданий пытались подогреть недовольство в обществе.

В заключении Клинцевич подчеркнул, что приговор Устинову — это показательный пример для тех, кто пытается раскачать обстановку. Ведь в следующий раз, в случае рецидива, приговор Устинову будет куда более жестким, и только так можно показать, что будет с теми, кто применяет насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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