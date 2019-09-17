Воронеж, , 19:44 — REGNUM Торжественное мероприятие, посвященное Собору воронежских святых, состоялось в Воронеже 17 сентября, в нём принял участие губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Торжественное мероприятие, посвященное Собору воронежских святых Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

С праздником Всех святых, в земле Воронежской просиявших, а также вторым обретением мощей святителя Митрофана Воронежского присутствующих поздравил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Также епископ Россошанский и Острогожский Андрей зачитал поздравительный адрес от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Собравшихся поздравил глава региона Александр Гусев.

«Сегодня мы вспоминаем целую плеяду великих подвижников, наставников, просветителей, жизненный путь которых был связан с нашей землей. Своим служением они внесли большой вклад в общемировую культуру и прославили наш край. Этот праздник дает также замечательную возможность отметить труд тех, кто в современной жизни утверждает заданные высокие нравственные ориентиры. Воронежское духовенство ведет разнообразную деятельность, направленную на укрепление мира и согласия в нашем обществе. Тысячам православных вы помогаете найти смысл жизни, обрести надежду, веру в добро и справедливость», — отметил Гусев.

Губернатор добавил, что совместно с епархией в регионе решаются социальные вопросы — епархии принадлежит инициатива строительства реабилитационных центров для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, проводятся совместные благотворительные акции. Глава региона также поздравил митрополита Сергия с 70-летием и вручил почетный диплом «За доброту и милосердие», отметив его большой личный вклад в развитие духовно-нравственных традиций и плодотворную благотворительную деятельность.

Празднование дня соборной памяти всех святых Воронежской епархии было установлено по инициативе митрополита Воронежского Мефодия 28 февраля 2002 года на епархиальном собрании. Днем нового церковного праздника стало 4 (17) сентября — память второго обретения мощей святителя Митрофана Воронежского. 15 апреля 2013 года епархиальный совет Воронежской епархии утвердил новую редакцию поименного списка Собора воронежских святых.