Минск, , 19:23 — REGNUM «В центре города должен быть памятник, посвящённый воссоединению нашего государства», — заявил 17 сентября председатель белорусского Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов в ходе церемонии возложения цветов у мемориальной доски лидеру революционного движения Западной Белоруссии Сергею Притыцкому.

Зеликов рассказал об эпохальной значимости Освободительного похода Красной Армии, начавшегося 17 сентября 1939 года, а также о Сергее Притыцком и других деятелях революционного движения на оккупированных II Речью Посполитой Польской белорусских землях.

Лидер белорусского «Отечества» рассказал об обращениях к высшему руководству республики с инициативами придать дате 17 сентября статус государственного праздника — Дня воссоединения белорусского народа. Из Национального собрания приходили отказы, и такой же результат был от переписки с президентской администрацией — там сослались на переполненность официального календаря праздничными мероприятиями.

«Смешно», — иронично заметил гражданский активист, комментируя бюрократические отписки.

Такое отношение к национальной истории вовсе не случайно, считает Зеликов. По его мнению, власти находят и время, и деньги, и многое другое для мероприятий с другой идеологической нагрузкой.

«Сейчас у нас власти устанавливают памятники иноземцам,— констатировал он. — Недавно я был в Витебске, где они поставили памятник литовскому правителю Ольгерду. Сейчас установили памятник Гедиминасу в Лиде. Занимаются установкой памятника литовскому правителю Миндовгу».

Из выступления белорусского общественника следовало, что руководство Белоруссии проводит вполне понятную идеологическую линию. Ситуация осложняется особенностями политической системы и такими явлениями, как фактический налог на проведение общественных мероприятий.

«Поэтому мы и собрались сегодня в таком уголке, а не на площади в центре Минска», — констатировал лидер белорусской НГО.

Лидер белорусского «Отечества» пообещал продолжить борьбу за придание дате 17 сентября статуса государственного праздника в Белоруссии и в Союзном государстве. По его мнению, Сергей Притыцкий и другие борцы за счастье народное, воссоединение народа и государства достойны не только памятников.

Среди собравшихся в Броневом переулке и высказавшихся на эту же тему был и секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников. Он напомнил общественности города, что приказ о начале Освободительного похода РККА отдал Иосиф Сталин.

Школьников рассказал о проходящих в Минске мероприятиях, приуроченных к игнорируемому властями 80-летнему юбилею (выставки, общественные собрания и т.д.). По его словам, властям не мытьём, так катанием удалось фактически запретить проведение пикетов, и поэтому предлогом для собрания стало возложение цветов — за неё власти не потребовали уплаты денег.

Невиданный расцвет демократии в постсоветской Белоруссии представитель гражданского общества выразил в такой фразе: «То, что мы находимся здесь легитимно — это какое-то чудо».