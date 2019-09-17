Липецк, , 19:21 — REGNUM В Липецке за нарушение режима труда и отдыха водителей МУП «Липецкпассажиртранс» привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На предприятии, которое обязано организовывать работу водителей в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения и соблюдать установленный законодательством РФ труда и отдыха водителей, в августе выявили нарушения. По данным прокуратуры, переработка водителей составляла от 50 до 111 часов.

В отношении директора по эксплуатации МУП было возбуждено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Главному транспортному предприятию Липецка грозит штраф не более 20 тысяч рублей.