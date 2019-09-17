Людиново, Калужская область, , 20:05 — REGNUM Около 1500 волонтеров 17 сентября убрали мусор с прибрежных территорий Людиновского и Сукремльского водохранилищ, рек Болва, Неполодь и Сукремля в городе Людинове в рамках всероссийской акции «Вода России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Около 1500 волонтеров убрали мусор с прибрежных территорий водоёмов в городе Людинове Admoblkaluga.ru

Министерство природных ресурсов и экологии области совместно с органами местного самоуправления Людиновского района подготовили для участников экодесанта концерт, тематические конкурсы и викторины. В этот же день состоялось открытие экологического класса и посадка деревьев в средней общеобразовательной школе № 6 имени Героя Советского Союза А. И. Свертилова. На заседании рабочей секции «Вода» рассматривались вопросы реализации национального проекта «Экология». Участникам дискуссии обсудили актуальные проблемы водохозяйственного комплекса.

Напомним, в рамках V международного экологического форума «Экопросвещение» во всех муниципалитетах Калужской области пройдет свыше 150 экологических акций на берегах местных водоёмов.