Медынь, Калужская область, , 19:47 — REGNUM Заседание комиссии по защите окружающей среды «Сохраним создание Творца» состоялось 17 сентября в городе Медыни в рамках V Международного экологического форума «Экопросвещение» и XXII Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии «Великая Победа: наследие и наследники XXI века». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

На заседании Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

На заседании представители духовенства, экологи, работники культуры, педагоги и журналисты говорили о возможности дальнейшего сотрудничества в формировании экологической культуры как элемента духовно — нравственного воспитания. В рамках встречи состоялся обмен опытом проведения данной работы в школах, учреждениях дополнительного образования, детских садах, а также в лесничествах и воскресных школах при храмах. В частности, речь шла о необходимости активизировать совместную работу министерства природных ресурсов и экологии и калужской митрополии РПЦ при проведении тематических образовательных и досуговых мероприятий для детей. За вклад в экопросвещение молодежи благодарственные письма профильного министерства были вручены иерею Александру Земцову и иеромонаху Иоанну (Королю).

В рамках выездного заседания комиссии по защите окружающей среды также состоялись краеведческие экскурсии «Природные сообщества нашего края», выставки детских творческих работ «Дары осени» и «Сохраним свою планету».

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