Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 19:26 — REGNUM Жители ямальского города Муравленко конфликтуют в многолюдных очередях, пытаясь оплатить коммунальные услуги. Коллапс у касс был создан нововведениями, которые произошли в работе Единого расчетно-информационного центра, сообщают местные СМИ.

Эмоции в социальных сетях кипят. Жительница Муравленко сообщает в городском паблике, что люди обозлены. Ей самой удалось отстоять очередь на третий день. Но когда она оказалась у окошка кассы, ей сообщили, что оплата в данный момент невозможна из-за технических неполадок.

Из репортажа местного издания «Муравленко 24» следует, что в Едином расчётно-информационном центре города доинные очереди. Личный кабинет на сайте ЕРИЦ не работает. На одного человека у кассира в среднем уходит до 30 минут. Жителям города в ЕРИЦ присвоили новые расчётные счета и они не знают свои реквизиты. В платёжках за август суммы завышены в два раза. Можно воспользоваться компьютером, который находится в помещении центра, но и он позволяет произвести платёж лишь за холодную воду.

По словам начальника отдела сопровождения работы с населением АО «ЕРИЦ» в Муравленко Лилии Курбацкой, причиной коллапса стало новое программное обеспечение в центре. Оно требует актуализации данных и переноса из прежнего программного комплекса более 15 тысяч лицевых счетов.

«Произведена миграция данных из старого комплекса в новый, это требует отладки», — заявила Лилия Курбицкая.