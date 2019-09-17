Москва, , 19:05 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание для неплательщиков алиментов, внесло в Госдуму Заксобрание Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Предлагается ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты алиментов при помощи сокрытия имущества, за счет которого возможна уплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Карать предлагается фиктивное оформление прав на имущество на третьих лиц, заключения мнимых (притворных) сделок по передаче имущества третьим лицам.

Санкции предусматривают исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Парламентарии обратили внимание на то, что в работе управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан находится около 21 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов, сумма задолженности по которым составляет более 2,9 млрд рублей.

В целом по Российской Федерации остаток исполнительных производств по состоянию на конец 2018 года составил 825,5 тыс. В Федеральную службу судебных приставов поступило 25,1 тыс. обращений граждан по вопросу неуплаты алиментов, приводят данные депутаты.