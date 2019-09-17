Новосибирск, , 18:50 — REGNUM Просроченная задолженность по заработной плате в Новосибирской области по данным на 1 сентября составила 55,6 млн рублей, из которых 12,9 млн рублей — не выплаченная зарплата работникам, уволенным в 2018 году и ранее. Такие данные озвучили в Новосибирскстате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Своевременно зарплату не получили более 1,4 тыс. человек. В среднем на одного работника приходится почти по 38,8 тыс. рублей долга.

Больше всего задолжали своим работникам «Посевнинский завод спецтехники», Холдинговая компания «НЭВЗ-Союз» «НЭВЗ-Керамикс» и «Байкальская строительная компания». На них приходится 76,6% общей суммы задолженности.

Как подчёркивают в Новосибирскстате, «весь объём просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств».

Отметим, что на 1 августа общий долг по заработной плате в регионе составлял 67,1 млн рублей.