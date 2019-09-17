Москва, , 18:35 — REGNUM Разрешение водителям электромобилей ездить по выделенным полосам повлияет на спрос на электромобили, но стимулирующий эффект такой меры будет ограниченным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил директор филиала АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Это хорошая инициатива с точки зрения развития экологичного транспорта. Да, если у водителей электромобилей появится возможность ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, это отчасти позволит повысить их интерес к таким автомобилям. Но значительно повлиять на рынок одно такое решение не сможет», — заявил Тюктеев.

В России электромобили находят покупателя пока только среди очень богатых людей, и потому такая форма поддержки вряд ли важна для роста продаж. Куда более мощным стимулом могли бы стать инвестиции в инфраструктуру, продолжил он.

«Для владельцев электромобилей крайне важно создавать специальные условия, в частности, зарядные станции. На повышение спроса могут повлиять и налоговые льготы, бесплатные парковки для владельцев электромобилей. Водители автомобилей с нулевым выхлопом должны ощутить преимущества их использования в условиях города, и это должна быть не только быстрая езда благодаря выделенным полосам, которая хоть и позволит им передвигаться в 2−3 раза быстрее», — указал Тюктеев.

Другой мерой могла быть стать господдержка в плане снижения пошлин на импорт электромобилей. Так, например, в Китае продажи электромобилей ежегодно увеличиваются примерно на 50%, и этому способствуют госпрограммы по стимулированию продаж, развитию зарядной инфраструктуры, отметил эксперт.

«В странах ЕАЭС, в том числе и России ставки пошлин два года назад были пересмотрены в сторону увеличения. Также пока не утверждено законодательно предложение по отмене транспортного налога для электромобилей. Эти два фактора способны значительно влиять на спрос», — добавил он.

«КоммерсантЪ» сообщил о том, что в 2020 году владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенным для общественного транспорта полосам с цельюстимулирования роста продаж электромобильного транспорта. В перспективе планируетсятакже возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы.