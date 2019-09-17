Новосибирск, , 18:30 — REGNUM Новосибирские депутаты на заседании постоянной комиссии Горсовета по социальной политике и образованию сегодня, 17 сентября, рассмотрели вопрос предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На эти цели в текущем году из федерального и областного бюджетов выделено более 51,5 млн рублей.

Как было отмечено в ходе заседания, проведено 40 электронных аукционов, а приобретено всего лишь восемь жилых помещений.

В совете депутатов считают, что это связано с высокими требованиями для объектов недвижимости. Для приобретения рассматриваются квартиры только в новых домах, с общей площадью жилья — не менее 30 кв. м с полной внутренней отделкой.

По словам председателя постоянной комиссии Горсовета Николая Тямина, на сегодня у 1285 детей «наступило реальное право на получение жилья».

«Если из года в год проблемы одни и те же: есть деньги, купить не можем. Вопрос нужно как-то кардинально решить, иначе и в следующем году мы с этим столкнемся», — считает депутат Игорь Атякшев.

В итоге заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры Новосибирска Алексей Кондратьев заверил, что до конца года средства, направленные на приобретение квартир детям-сиротам, будут освоены. А в дальнейшем вопрос обеспечения жильем этой категории граждан планируется решать в том числе за счёт строительства жилья.

Депутаты решили вернуться к вопросу в декабре текущего года.