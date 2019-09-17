Москва, , 17:59 — REGNUM Новый автозаправочный комплекс с автосервисом и автомойкой появится на Дмитровском шоссе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, участок для строительства на Дмитровском шоссе площадью 0,29 га свободен от застройки и инвестор уже может начать строительство.

Территория была предоставлена взамен участка на ул. Осташковская, д. 34 в районе Северное Медведково, который ранее изъяли в связи со строительством транспортной развязки. Новое место находится возле дома номер 163/1 на Дмитровском шоссе.

Решение о предоставлении компенсационного земельного участка одобрено Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК).

Площадь комплекса составит 1 тысячу квадратных метров.