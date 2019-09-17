Таллин, , 17:57 — REGNUM Эстонские университеты, где преподавание проходит на русском языке существенно выиграют из-за запрета такого преподавания в Латвии, считают в эстонской госинициативе Study in Estonia, сообщает сегодня, 17 сентября, латвийское новостное агентство LETA. По словам специалиста Study in Estonia Кристины Пилисте, эстонские вузы уже фиксируют 30-процентный рост количества студентов из республик бывшего СССР, которые ранее часто выбирали местом учёбы Латвию, однако после того, как Латвия самоустранилась с рынка оказания высшего образования на русском языке в Евросоюзе, такие студенты хлынули в Эстонию.

По её словам, это студенты из России, Украины, Грузии и даже из самой Латвии, которая отныне может стать большой подпиткой для русскоязычного высшего образования в Эстонии. Исполнительный директор Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству Майнор, единственного учебного заведения в Эстонии, которое предлагает бакалавриат и магистратуру с обучением и на русском языке, Кристьян Оад подсчитывает, что только в Латвии насчитывается примерно 5 тыс. студентов, которые обучались на русском языке. Теперь часть из них новым местом своей учёбы выберут близкую к Латвии Эстонию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Эстонии отклонил законопроект, который предполагал перевод образования на эстонский язык. В Латвии власти решили запретить преподавание не на государственном языке в любых образовательных учреждениях — от детсадов до вузов.