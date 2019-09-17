Вологда, , 17:56 — REGNUM Уроженец города Котово Волгоградской области признан виновным в убийстве несовершеннолетней студентки из Елани. Мужчина изнасиловал девушку, а затем задушил. В ходе расследования этого дела следователи собрали неопровержимые доказательства о причастности злоумышленника к убийству 19-летней жительницы Московского региона. Суд назначил преступнику 25 лет заключения, сообщили 17 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Установлено, что в сентябре 2018 года мужчина, проезжая по рабочему посёлку Елань, попросил показать ему дорогу 16-летнюю студентку местного колледжа. Когда девушка села в машину, он вывез её за пределы населённого пункта. Уже на территории Воронежской области преступник избил пассажирку, нанёс ей ножевое ранение, изнасиловал, а затем задушил. Тело убитой он спрятал недалеко от автодороги в лесополосе. Раскрыв это убийство, следователи проверили мужчину на причастность к другим схожим по почерку нераскрытым преступлениям. Неопровержимые доказательства показали, что злоумышленник в августе 2018 года убил 19-летнюю жительницу Московского региона: он задушил попутчицу, которую подвозил до Подольска, повздорив из-за оплаты проезда.

Кроме того, ранее мужчина девять лет отбывал наказание в местах лишения свободы за сексуальное насилие в отношении малолетней. Приговором суда виновному назначено 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Первые три года осужденный проведёт в тюрьме.