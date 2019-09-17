Нарьян-Мар, , 17:52 — REGNUM Затонувший четыре года назад в Качгортинской курье буксир, вытащили на берег. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Ненецкого АО.

На операцию по поднятию судна со дна округ был готов направить 6,6 млн рублей, однако подрядчик, выигравший конкурс, обязался выполнить работы за 4,48 млн рублей.

Как сообщили представители подрядной организации, на сегодняшний день практически из всех внутренних помещений буксира откачана вода. Осушить осталось лишь машинное отделение. Для этого на неделе планируется подтянуть буксир ещё на несколько метров.

«Сейчас продолжаем внимательно осматривать судно на наличие скрытых пробоин и отверстий, в которые может попадать вода. Это очень важная процедура, от которой зависит возможность дальнейшей транспортировки. Только после того, как весь корпус будет заварен и судну вернём плавучесть, начнём процесс буксировки», — пояснили представители подрядчика.

Теплоход «Щельяюр» был построен в 1976 году на Вологодском судоремонтном заводе. Он затонул 19 апреля 2015 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году в округе также запланирована утилизация пяти брошенных в районе поселка Варандей судов. На эти цели выделено почти 6 млн рублей.