Москва, , 17:50 — REGNUM В социальной сети «ВКонтакте» добавлена новая функция, позволяющая администраторам сообществ скрывать список подписчиков. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе компании.

Теперь при включении администратором соответствующей опции пользователи будут видеть среди вступивших в сообщество только своих друзей, а также общее количество участников. Кроме этого, участие в сообществе не будет отображаться на личной странице подписчика.

Как пояснили в пресс-службе, нововведение призвано в первую очередь помочь представителям бизнеса защитить свои сообщества от недобросовестных конкурентов, которые пытаются отслеживать новых участников и переманивать их через спам-рассылки.

«Для нишевых авторов и организаторов мероприятий возможность скрыть подписчиков станет полезным инструментом, чтобы уберечь их от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения», — добавили во «ВКонтакте».

При этом, как подчёркивается, на скрытых участников сообщества по-прежнему можно будет настроить таргетированную рекламу, поскольку информация в этом случае обезличена.

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