Калуга, , 18:17 — REGNUM 17 сентября в Калужской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие и концерт, посвященные Дню освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Участие в нём приняли губернатор Анатолий Артамонов, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Мошков, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, представители регионального правительства, общественность.

Губернатор Анатолий Артамонов поздравил калужан с 76 годовщиной освобождения области от немецко-фашистских захватчиков Admoblkaluga.ru

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, почетным гостям и калужанам, Анатолий Артамонов отметил:

«Война тяжёлым катком прошлась по нашей земле. Боевые действия на ней велись 716 дней, но особенно драматичными были первые месяцы оккупации. Под натиском фашистов погибали и попадали во вражеское окружение батальоны, полки, дивизии и целые армии наших войск. Всем известен подвиг подольских курсантов под Малоярославцем, сражения под Юхновом, на Зайцевой горе, на Безымянной высоте, у деревни Хлуднево и многие другие события, происходившие на нашей земле. Эти два года так «перепахали» наш край, что память о них будет жить очень долго».

Глава региона напомнил, что за время оккупации в Калужской области было убито и замучено более 20 тысяч мирных жителей, на каторжные работы в Германию угнали около 160 тысяч человек. За годы оккупации калужские партизаны уничтожили почти 20 тысяч фашистов, более 200 танков и 500 автомашин, пустили под откос 80 вражеских эшелонов, взорвали 150 мостов. В декабре 1941 года началось контрнаступление под Москвой, и уже к концу года была освобождена Калуга. К апрелю 1942 года оккупанты были изгнаны из большей части калужского края. Последний оккупированный населённый пункт нынешней Калужской области был освобождён 17 сентября 1943 года.

«Дорогой ценой далась нам радость освобождения. За свободу и независимость нашей Родины жизни на калужской земле отдали более 250 тысяч воинов. Сегодня с болью в сердце и с бесконечной благодарностью мы вспоминаем этих людей. Возвратить из забвения имена и судьбы погибших солдат и офицеров помогает организованное поисковое движение, которое в масштабах всей страны зародилось 31 год назад на калужской земле», — сказал калужский губернатор.

Анатолий Артамонов также акцентировал внимание на том, что поисковые группы и отряды обнаружили и перезахоронили более 50 тысяч павших защитников Отечества. Ими установлены имена более трёх с половиной тысяч погибших солдат. Губернатор подчеркнул, что наряду с ними калужане отдают дань памяти мужеству 175 тысяч жителей региона, призванных за годы Великой Отечественной войны на защиту Родины. В свои дома из них вернулись не более 40 тысяч человек. 201 Герой Советского Союза, 28 полных кавалеров ордена Славы, десятки тысяч награждённых боевыми орденами и медалями, — таков вклад Калужской области в героическую летопись войны.

Ветеранам войны Анатолий Артамонов адресовал слова глубокой благодарности за всё, что они сделали для спасения родной земли, для восстановления разрушенного войной хозяйства, для благополучия ныне живущих поколений:

«Ваш героизм и беззаветная преданность Отчизне являются для нас ярким примером. Мы сделаем всё возможное, чтобы Калужская область развивалась и процветала, чтобы на нашей благословенной земле продолжались добрые традиции, заложенные отцами и дедами».

Для собравшихся состоялся праздничный концерт с участием лучших коллективов Калужской областной филармонии.