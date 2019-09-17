Калуга, 17 сентября 2019, 18:17 — REGNUM 17 сентября в Калужской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие и концерт, посвященные Дню освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Участие в нём приняли губернатор Анатолий Артамонов, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Мошков, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, представители регионального правительства, общественность.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, почетным гостям и калужанам, Анатолий Артамонов отметил:
Глава региона напомнил, что за время оккупации в Калужской области было убито и замучено более 20 тысяч мирных жителей, на каторжные работы в Германию угнали около 160 тысяч человек. За годы оккупации калужские партизаны уничтожили почти 20 тысяч фашистов, более 200 танков и 500 автомашин, пустили под откос 80 вражеских эшелонов, взорвали 150 мостов. В декабре 1941 года началось контрнаступление под Москвой, и уже к концу года была освобождена Калуга. К апрелю 1942 года оккупанты были изгнаны из большей части калужского края. Последний оккупированный населённый пункт нынешней Калужской области был освобождён 17 сентября 1943 года.
Анатолий Артамонов также акцентировал внимание на том, что поисковые группы и отряды обнаружили и перезахоронили более 50 тысяч павших защитников Отечества. Ими установлены имена более трёх с половиной тысяч погибших солдат. Губернатор подчеркнул, что наряду с ними калужане отдают дань памяти мужеству 175 тысяч жителей региона, призванных за годы Великой Отечественной войны на защиту Родины. В свои дома из них вернулись не более 40 тысяч человек. 201 Герой Советского Союза, 28 полных кавалеров ордена Славы, десятки тысяч награждённых боевыми орденами и медалями, — таков вклад Калужской области в героическую летопись войны.
Ветеранам войны Анатолий Артамонов адресовал слова глубокой благодарности за всё, что они сделали для спасения родной земли, для восстановления разрушенного войной хозяйства, для благополучия ныне живущих поколений:
Для собравшихся состоялся праздничный концерт с участием лучших коллективов Калужской областной филармонии.