Симферополь, 17 сентября 2019, 17:42 — REGNUM Почти на всех уличных футбольных площадках Симферополя, которые были установлены в городе в последние несколько лет, не работает освещение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщили жители города.
В частности, речь идёт о площадках на улицах Киевская, 136; Гагарина, 31−33 и 40−42.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Симферополя Наталья Маленко заявила о том, что половина улиц города не оборудована наружным освещением, а до конца года будет сделана лишь шестая их часть.
Об этом: Половина улиц Симферополя не имеет наружного освещения