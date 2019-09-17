Симферополь, , 17:42 — REGNUM Почти на всех уличных футбольных площадках Симферополя, которые были установлены в городе в последние несколько лет, не работает освещение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщили жители города.

«Замечательные площадки, хотя, конечно, их категорически мало. Помимо этого у людей нет возможности заниматься вечером из-за того, что практически везде не работает освещение. Куда не придёшь, максимум одна-две лампочки горят, а сейчас с каждым днём всё раньше темнеет», — написал ИА REGNUM симферополец Александр.

В частности, речь идёт о площадках на улицах Киевская, 136; Гагарина, 31−33 и 40−42.

«Там установлены лампы, которые работают от солнечной энергии. Вернее, не работают. С другой стороны, чему удивляться, если у нас в городе половина улиц нормально не освещается, о каких площадках может идти речь», — написала на своей странице в Facebook жительница города Юлия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Симферополя Наталья Маленко заявила о том, что половина улиц города не оборудована наружным освещением, а до конца года будет сделана лишь шестая их часть.

Об этом: Половина улиц Симферополя не имеет наружного освещения