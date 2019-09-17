Краснодар, , 17:35 — REGNUM Администрация Краснодара продолжает судебные тяжбы по передаче земли под «Сафари-парком» в муниципальную собственность, заявил заместитель мэра города Александр Нарижный 17 сентября журналистам.

«Никакой частной собственности здесь возникнуть не должно было. На наш взгляд, возникновение права собственности на земельный участок, на котором сейчас находится зоопарк, мягко говоря, непрозрачно», — заявил вице-мэр.

Он также отметил, что в 1988 году были уточнены границы парка, где располагается зоопарк. Тогда же объект был внесен в региональный реестр особо охраняемых природных территорий.

Напомним, в 2011 году на основании решения суда право собственности на данный земельный участок возникло у двух человек. В 2012 году данный судебный акт был отменен, но к тому времени право на владение участком было передано третьим лицам.

Нынешнему владельцу «Сафари-парка» досталось 9/10 долей собственности. Позже суд отменил его право на этот участок, однако перевод земли в муниципальную собственность суд так и не одобрил.

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