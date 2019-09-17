Москва, , 17:32 — REGNUM С 1 по 29 октября пользователи приложения «Активный гражданин» смогут оценить парк с самой интересной летней программой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы.

Каток в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

В голосование войдут 37 парков, в том числе Парк Горького, «Музеон», усадьба Воронцово, «Сокольники», «Ходынское поле», «Эрмитаж», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское».

В ходе первого этапа горожане выберут парк, летнюю программу которого хотели бы оценить. Если же парк не будет указан в предложенном списке, его название можно будет вписать в отдельную графу.

После этого пользователи приложения смогут поставить оценку по десятибалльной шкале.

Отметим, что летом 2019 года в 37 парках Москвы суммарно прошло более 8,5 тысяч мероприятий: гастрономические, спортивные и музыкальные фестивали, концерты, кинопоказы, лекции и фотовыставки, бесплатные занятия по йоге. 17 специальных зон отдыха были оборудованы для пляжных развлечений. Семь парков стали площадкой для танцевальных мастер-классов и джазовых вечеринок под открытым небом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в парках Москвы был поставлен рекорд по посещению библиотек.

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