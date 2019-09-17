Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM На совещании в Смольном 17 сентября обсудили итоги реализации Генерального плана Санкт-Петербурга за 2018 год и разработку нового Генплана на период до 2050 года.

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что на сегодня есть весьма существенные отставания по реализации отдельных показателей действующего Генплана.

«Требуются дополнительные усилия для обеспечения горожан в необходимом объеме детскими садами, школами, объектами физической культуры и спорта», — сказал Беглов.

Главная установка при разработке нового документа: прекратить практику опережающего строительства жилья по сравнению с объектами социальной инфраструктуры, из-за чего петербуржцам не хватает образовательных, медицинских и других объектов.

Как отметили в Смольном, по итогам 2018 года 1205 детских сада могли обеспечить местами детей только на 73,8% по отношению к градостроительным нормам, а 754 общеобразовательные школы — на 71,7% от потребности.

Петербургу не хватает 169 детских садов, 89 школ и 54 объектов здравоохранения. «Надо, чтобы этот дисбаланс в течение нескольких лет был ликвидирован. Это Генеральный план должен предусматривать», — сказал Александр Беглов, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Второй задачей при разработке нового Генплана является сохранение и развитие рекреационных зон, которые сегодня распределены крайне неравномерно по территории города.

Александр Беглов обратил внимание на недопустимость повторения ситуаций, когда выдавались разрешения на строительство на территории парковых и других зеленых зон. В новом Генеральном плане Санкт-Петербурга требуется определить территорию всех зеленых зон и защитить их от посягательств застройщиков.

Наконец, третий акцент для нового Генплана — совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры. По словам избранного губернатора, не должно быть ситуаций, когда жители не могут въехать или выехать из кварталов жилой застройки.

Новый Генплан будет сформирован до конца 2020 года и вступит в силу уже в 2021 году.