Москва, , 17:26 — REGNUM В Госдуме рассказали, чем вышедшие по УДО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут помочь в работе комитета по спорту, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«На комитете мы обсуждаем законопроекты или вопросы государственного финансирования спорта, туризма и молодежной политики. По вопросу законотворчества мы не можем привлечь Кокорина и Мамаева в качестве экспертов, они не обладают необходимыми знаниями и образованием», — заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

При этом депутат признал их профессиональные качества как футболистов.

«Если только пригласить ребят пообсуждать, как понизить гонорары футболистам в клубах, где есть государственные деньги или деньги госкорпораций или как обуздать аппетиты футбольных агентов и прекратить пропускать народные деньги через контракты клубов с госкорпорациями», — рассуждает парламентарий.