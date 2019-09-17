Калуга, , 18:05 — REGNUM В День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября в деревне Высокое Куйбышевского района завершилась посадка аллеи в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, выступившем совместно с областным парламентом организаторами регионального мероприятия всероссийской акции «Лес Победы»

На одном гектаре лесного фонда депутаты, студенты и школьники, члены общественных организаций и трудовых коллективов высадили сосны в виде числа «75». Во всех муниципальных районах волонтёры приняли участие в создании живых символов Великой Победы. Экологический марафон проходит в рамках V Международного экологического форума.

«Цель эколого-патриотического проекта «Лес Победы» — высадить 27 миллионов деревьев. Это живой мемориал о великом подвиге наших предков. Желаю организаторам и участникам V Международного экологического форума здоровья, благополучия и вдохновения на реализацию главной миссии человека — сохранения мира», — говорится в приветствии специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Всего в рамках Всероссийских акций «Живи, лес!» и «Лес Победы» будет посажено около 170 тысяч деревьев на 23 га. В акции примет участие около двух тысяч добровольных защитников природы. Так, 16 сентября в Приокском лесничестве на площади более двух гектаров высадили около восьми тысяч молодых елей и сосен.

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