Москва, , 17:20 — REGNUM Во вторник, 17 сентября в Москве российский Союз Молодежи и Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» подписали партнёрское соглашение о совместном проведении Российской национальной премии «Студент года».

Генеральный директор АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров

и председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Студенты из более чем 65 регионов страны примут участие в отборочных турах премии, а 1000 лучших смогут представить свои учебные заведения в финальных испытаниях.

Финалы премии пройдут в двух городах: с 5 по 9 ноября в Казани для обучающихся профессиональных образовательных организаций, и с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону для студентов образовательных организаций высшего образования.

«В 2019 году премия пройдёт в 3 этапа. Первый этап — региональный. Он охватит более 65 регионов. Второй — всероссийский заочный — конкурс резюме и портфолио соискателей премии, победителей региональных этапов. Третий — всероссийский очный этап соберёт 400 участников-студентов профессиональных образовательных организаций и 600 студентов образовательных организаций высшего образования», — сообщил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий.

Участие в конкурсных мероприятиях премии «Студент года» примут студенты из более чем 1500 учебных заведений России в возрасте от 16 до 25 лет.

«С вхождением проекта в платформу «Россия — страна возможностей» его ждут несколько изменений. В частности, они коснутся номинаций премии. Во-первых, увеличится их количество. В прошлом году их было 16, а в этом — уже 23. Во-вторых, новшеством станут коллективные номинации, в том числе профессиональные», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что среди новых номинаций: «Добровольческое» и «Экологическое объединение года», «Киберспортивный клуб года» и «Студенческое СМИ года», а также «Творческий студенческий клуб года».

Впервые награды будут вручаться и в номинациях «Комиссия по качеству образования» и «Юридическая клиника года». Юридическая клиника — это негосударственная система бесплатной юридической помощи. Обычно они создаются на базе высших учебных заведений, оказывают правовую помощь и дают юридические консультации.

«Всего студенты учреждений среднего профобразования смогут побороться за призы в 9 номинациях, а студенты вузов — в 14 номинациях», — добавил Алексей Комиссаров.

Российская национальная премия «Студент года» вошла в платформу «Россия – страна возможностей» Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Оценивать конкурсные испытания очного этапа будут более 70 членов экспертного совета — представители органов власти, бизнеса, образовательных, научных организаций, общественных объединений, спортсмены, деятели культуры и искусства.

«Федеральное агентство по делам молодежи традиционно поддерживает проведение премии «Студент года». Мы традиционно привлекаем победителей конкурса в нашу работу, в частности победитель премии в прошлом году стал советником руководителя Росмолодежи. У нас есть широкая грантовая линейка, прежде всего, это гранты для физических лиц — ребят в возрасте от 14 до 30 лет. Я уверен, что премия будет не просто развиваться, а с включением в приоритетную линейку платформы «Россия — страна возможностей» приобретет кардинально новый уровень и совсем другое качество»,-прокомментировал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

По словам Алексея Комиссарова, в этом году изменится порядок вручения гран-при. В 2018 году это была отдельная номинация.

«В этом году главный приз будет определяться среди всех индивидуальных номинантов очного этапа финала. То есть по итогам двух финалов — для студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций — мы вручим два гран-при», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

По словам директора департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования министерства науки и высшего образования РФ Ольги Чернышевой, премия «Студент года» является «примером эффективной системы отбора и поддержки талантливой молодежи».

«Министерство науки и высшего образования с 2014 года поддерживает идею проведения премии «Студент года» и является ее организатором на федеральном уровне. Мы приветствуем расширение номинаций в рамках конкурса и появление новых профессиональных номинаций по направлением обучения», — сказала Ольга Чернышева.

«Минпросвещения поддерживает премию «Студент года». Важно, что с 2018 года «Российский союз молодежи» проводит премию для обучающихся высшей школы и колледжей отдельно. Раньше ребятам из СПО, фактически ещё школьникам 10−11 классов по возрасту, приходилось соревноваться с более опытными студентами вузов. У них не оставалось шансов на победу, так как борьба шла «в разных весовых категориях». Сейчас регионы активно направляют команды из колледжей, а ведь у нас более 3,5 тысяч организаций СПО, в которых обучается 3 миллиона студентов. В колледжах развивается спорт, творчество, волонтерство. Участие в премии даёт возможность студентам проявить себя, а победа (вне зависимости от этапа) это признание заслуг, успехов и усердного труда студента», — отметила помощник министра просвещения РФ, член жюри Российской национальной премии «Студент года» Мария Муркова.

Напомним, в 2019 году организаторами премии выступают министерство науки и высшего образования РФ, министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, кабинет министров Республики Татарстан, правительство Ростовской области, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».