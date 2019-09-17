Новосибирск, , 17:18 — REGNUM В Новосибирске началось рассмотрение дела, возбуждённого в отношении бывшего начальника управления по земельным ресурсам, замначальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Юрия К.

Как пишут «Вести Новосибирск», рассмотрение дела началось сегодня, 17 сентября, в Центральном районном суде.

Считается, что бывший высокопоставленный новосибирский чиновник является участником двух эпизодов, связанных с земельными участками в Первомайском районе города.

По версии следствия, он списал задолженность организации за аренду земельного участка. Городской бюджет недополучил более двух млн рублей. Кроме того, он продал земельный участок со скидкой в 85%. Ущерб от этой сделки составил около шести млн рублей. Экс-чиновника задержали в октябре 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий.