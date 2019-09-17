Волгоград, , 17:16 — REGNUM Сквер имени Александры Пахмутовой появится в Ворошиловском районе Волгограда. Подрядная организация укладывает здесь тротуарную плитку чёрного и белого цветов, в итоге пешеходное пространство сквера будет напоминать клавиши пианино. Как сообщили 17 сентября в пресс-службе городской администрации, в сквере планируют проводить музыкальные встречи, концерты и мероприятия.

Сквер Пахмутовой Пресс-служба администрации Волгограда

Строители обновляют пешеходные дорожки, приступили к мощению лестницы, обустройству терренкурных маршрутов и прокладке инженерных коммуникаций. На склоне реки высадят крупномерные деревья и кустарники, разобьют цветники, проведут освещение, смонтируют 50 камер наружного видеонаблюдения. Здесь также появятся лавочки и беседки.

Сквер в честь уроженки Волгограда расположен на правом склоне поймы реки Царицы рядом с остановкой общественного транспорта «Площадь Чекистов».