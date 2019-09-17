Новороссийск, Краснодарский край, , 17:11 — REGNUM Октябрьский районный суд Новороссийска обязал бывшего директора ООО «Александровское» Петра Копанева возместить ущерб РФ в размере 63 млн рублей, 17 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Его осудили за уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Использованная им схема подразумевала включение в налоговую декларацию необоснованных выплат по НДС. Кроме того, руководимая Копаневым компания в 2013 году не подала в ИФНС декларацию по транспортному налогу.

Так как ООО «Александровское» признано банкротом, взыскать налоги с самой организации не представляется возможным. Поэтому прокуратура через суд потребовала эти деньги лично с бывшего руководителя организации.

Напомним, до банкротства ООО «Александровское» занималось переработкой и оптовой торговлей зерновыми культурами. Кроме внутреннего рынка, предприятие также поставляло свою продукцию на экспорт.

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