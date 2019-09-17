Екатеринбург, , 17:08 — REGNUM В Екатеринбурге на территории парка Зелёная роща найдено монастырское кладбище. Об этом говорится на сайте свердловского областного управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Кладбище относится к XIX — началу XX веков. Специалисты подняли старые документы и выяснили, что по данным на 1856 год часть нынешней территории парка занимало кладбище.

Сегодня, 17 сентября, кладбище включено в областной перечень объектов культурного наследия. Таким образом, возможно, что проект реконструкции парка придётся пересматривать.

Как сообщало ИА REGNUM, в парке Зелёная роща идёт реконструкция. Однако в начале сентября работы приостановили. Причиной для этого стало выявление возможного захоронения.

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